Во Владимире аэропорт «Семязино» ждёт обновление Об этом 26 апреля в своем официальном...

Во Владимире аэропорт «Семязино» ждёт обновлениеОб этом 26 апреля в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Владимирской области — Александр Авдеев.22 апреля подписано распоряжение Правительства РФ о временной передаче в собственность региона на период реконструкции искусственной взлётно-посадочной полосы в аэропорте «Семязино» во Владимире.«… Предлагаем внести расходы на эти цели в областной бюджет. Этот важный шаг – результат года кропотливой работы по передаче имущества, в первую очередь с Министерством обороны и федеральным Минтрансом, формирования предпроектного решения...» - сообщается в телеграм-канале «Авдеев.О важном»В 2024–2026 гг. планируется восстановление взлётно-посадочной полосы и увеличение её протяжённости с 1 950 до 2 350 метров.«… И сдвинем её на 400 метров от домов. Это нужно как раз для того, чтобы аэропорт мог принимать и отправлять пассажирские и грузовые рейсы. Из «Семязино» получится долететь до большинства аэропортов страны. А уж куда направим крылья – решим, когда приведём площадку к стандарту...» - пояснил Александр Авдеев.Фото: Joshua Sukoff on Unsplash(фотосток)