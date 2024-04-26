Во Владимирской области всего за неделю резко выросло количество пострадавших от укусов клещей
В...
Во Владимирской области всего за неделю резко выросло количество пострадавших от укусов клещей
В больницы региона обратились 23 человека, среди них - 8 детей.
Пять клещей, снятых с людей, были переносчиками боррелиоза, или болезни Лайма, как еще называют эту инфекцию. Это самое распространенное среди заболеваний, передаваемых при укусах клещей. Оно поражает нервную систему, кожные покровы, сердце и скелет.
Случаев заражения клещевым энцефалитом в регионе не выявлено.
Добавим, что сезон клещи открыли еще 31 марта, когда был зафиксирован первый случай укуса.