Во Владимирской области всего за неделю резко выросло количество пострадавших от укусов клещей В...

Во Владимирской области всего за неделю резко выросло количество пострадавших от укусов клещейВ больницы региона обратились 23 человека, среди них - 8 детей.Пять клещей, снятых с людей, были переносчиками боррелиоза, или болезни Лайма, как еще называют эту инфекцию. Это самое распространенное среди заболеваний, передаваемых при укусах клещей. Оно поражает нервную систему, кожные покровы, сердце и скелет.Случаев заражения клещевым энцефалитом в регионе не выявлено.Добавим, что сезон клещи открыли еще 31 марта, когда был зафиксирован первый случай укуса.