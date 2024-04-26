С 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой. Лимит – до 30 млн рублей в месяц. Подробности об изменениях рассказали во владимирском отделении Банка России.

С 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой. Лимит – до 30 млн рублей в месяц. Подробности об изменениях рассказали во владимирском отделении Банка России. Теперь при переводе денег самому себе на карту другого банка комиссии будут взиматься только в том случае, если операция проводится в офисе банка или