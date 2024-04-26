Сотрудник компании потребовал 500 тысяч рублей с работодателя за потерянные на производстве пальцы.

В Петушинском районе на производстве консервированных овощей и фруктов произошёл инцидент. Новый сотрудник компании пришёл на склад поздороваться с коллегой. От неожиданного прикосновения управляющий электроштабелером нажал на педали и переехал ногу новичку.Пострадавшему пришлось ампутировать пальцы на ноге. Отмечается, что у сотрудника не было права управлять электроштабелером, а также что у пострадавшего не было специальной обуви.Петушинский районный суд удовлетворил требования пострадавшего, однако работодатель подал апелляцию.