Суд признал мужчину и женщину из Юрьев-Польского района виновными в организации незаконного пребывания в РФ иностранцев, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Суд признал мужчину и женщину из Юрьев-Польского района виновными в организации незаконного пребывания в РФ иностранцев, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Осуждённые заключали фиктивные браки между гражданами Таджикистана и нашими соотечественниками.«В результате преступных действий злоумышленников были созданы условия для незаконного пребывания в Российской Федерации 3 граждан Республики Таджикистан», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Суд приговорил мужчину к 1 году и 10 месяцам заключения в колонии общего режима. Женщине дали 1,5 года лишения свободы, отсрочив наказание до достижения её ребёнком 14-летия.