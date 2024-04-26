Перед судом предстанет житель Гороховца.

Перед судом предстанет житель Гороховца. Мужчину обвиняют в ряде преступлений, в том числе в убийстве из хулиганских побуждений. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что летом прошлого года мужчина распивал спиртные напитки в гостях у знакомого. Фигурант сильно напился и стал агрессивен. Он проник в соседнюю квартиру, много раз ударил ножом 41-летнюю хозяйку и скрылся. Несчастная женщина умерла до приезда скорой.В настоящий момент житель Гороховца находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.