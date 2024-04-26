По обвинению в краже с банковского счёта перед судом предстанет житель Владимирской области.

По обвинению в краже с банковского счёта перед судом предстанет житель Владимирской области. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл 25 декабря прошлого года. Мужчина находился в гостях у приятеля, где распивал алкоголь. Фигурант дождался, пока пьяный хозяин заснёт, взял его телефон и перевёл на счёт своей матери 80 тыс. рублей.В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд.«За совершение указанного преступления мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.