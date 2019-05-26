Главный тренер красноярского Енисея Дмитрий Аленичев после матча 30 тура чемпионата России по футболу против Зенита (1:4) в Санкт-Петербурге объявил о том, что покидает свой пост. Он проработал в клубе с лета 2017 года.

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 30 тура чемпионата России по футболу против "Зенита" (1:4) в Санкт-Петербурге объявил о том, что покидает свой пост. Он проработал в клубе с лета 2017 года."Болельщикам искренняя благодарность за поддержку нашей команды на протяжении всего сезона, — приводит слова Аленичева Чемпионат.Com. – Некоторые домашние встречи мы играли в Тюмени, и многие болельщики ездили на выезды"."Сейчас в раздевалке поздравлю команду, скажу им пару слов, ведь я ухожу из команды – мой контракт истек. Хочу поблагодарить ребят и пожелать им успехов. По правде говоря, мысль одна – просто отдохнуть после тяжелейшего сезона".Напомним, что по итогам текущего сезона красноярцы заняли последнее, 16 место, российской премьер-лиги. В 30 проведенных встречах подопечные Аленичева набрали 20 очков. Следующий сезон команда начнет во втором дивизионе российского футбола – Футбольной национальной лиге.