Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем личном аккаунте в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с двукратными чемпионами Игр Евгением Плющенко и Юдзуру Ханю.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем личном аккаунте в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с двукратными чемпионами Игр Евгением Плющенко и Юдзуру Ханю."С королями фигурного катания", — подписала Загитова совместный снимок с российским и японским фигуристами, который был сделан после одного из выступлений на ледовом шоу Fantasy On Ice в Японии.Накануне в Стране Восходящего солнца были зафиксированы подземные толчки магнитудой свыше пяти баллов. На это время шоу было приостановлено.