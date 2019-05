ЧП произошло утром 25 мая, а его причиной стала механическая неисправность, а не, как подчеркнул представитель миссии НАТО в этой стране полковник Дэвид Батлер, атака противника или дружественный огонь.

Американский военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook был полностью уничтожен в результате жесткой посадки в афганской провинции Гильменд, сообщает AFP со ссылкой на представителя миссии НАТО в этой стране полковника Дэвида Батлера. Обломки винтокрылой машины сняли на видео.#AFG The aftermath of the helicopter crash in Helmand’s Nawzad District. pic.twitter.com/XMUDdCbygv— BILAL SARWARY (@bsarwary) May 25, 2019ЧП произошло утром 25 мая, а его причиной стала механическая неисправность, а не, как подчеркнул Батлер, атака противника или дружественный огонь. На борту вертолета находились 12 человек, все они — и афганские, и американские военнослужащие — получили травмы, но находятся в стабильном состоянии.Во время вынужденной посадки, как отметил армейский представитель, Chinook сильно ударился о землю, после чего, судя по кадрам с места, загорелся и был практически полностью уничтожен.