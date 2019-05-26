Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду решением главного тренера клуба Массимилиано Аллегри досрочно завершил сезон и установил личный антирекорд. По итогам минувшего сезона Серии А в его активе 21 гол.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решением главного тренера клуба Массимилиано Аллегри досрочно завершил сезон и, тем самым, установил личный антирекорд. По итогам минувшего сезона Серии "А" в его активе 21 гол.Это наихудший бомбардирский показатель португальца за предыдущие десять лет. Ранее в сезоне 2008/09 Роналду забил 18 голов, когда еще выступал за "Манчестер Юнайтед". Тот сезон был его заключительным в футболке "красных дьяволов".За время выступлений за "Реал" Роналду забивал в испанской Примере минимум 25 голов за сезон. А его максимумом были и вовсе 48 голов в сезоне 2014/15.Отметим, что "Ювентус" приобрел Роналду у "Королевского клуба" за 112 миллионов евро. Вместе со своей новой командой португалец стал чемпионом Италии и обладателем итальянского Суперкубка.