В Москве прошел второй матч полуфинальной серии единой лиги ВТБ между ЦСКА и Зенитом из Санкт-Петербурга. Армейцы выиграли 83:81 и ведут в серии 2:0.

В Москве прошел второй матч полуфинальной серии единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Армейцы выиграли 83:81 и ведут в серии 2:0.Первая четверть завершилась вничью 18:18. Во второй вперед вырвались армейцы 21:15, и первая половина встречи осталась за ними 39:33. В третьем периоде сильнее были гости 26:19. Но последнее слово осталось за ЦСКА 83:81. Самым результативным в составе армейцев оказался Уилл Клайберн, на счету которого 19. В составе "Зенита" больше всех очков – 14 – принес Коди Миллер-Макинтайр.Счет в серии стал 2:0. Третья встреча пройдет в Санкт-Петербурге 26 мая.