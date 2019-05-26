Телеведущая отругала младшую дочь Теону. Ксения Бородина недовольна,
что наследница рисует на стенах и мебели.
Телеведущая отругала младшую дочь Теону. Ксения Бородина недовольна,
что наследница рисует на стенах и мебели.
В личном Instagram звезда шоу "Дом-2" опубликовала забавное
видео. В кадре трехлетняя Теона говорит, что мама доводит ее до слез.
На справедливое возмущение Ксении, мол, вести себя надо
хорошо, кроха показывает язык. Правда, Теона быстро поняла, что за такой
выходкой, скорее всего, последует наказание. Девочка согласилась помириться с
родительницей.
Подписчиков позабавили публичные разборки Ксении Бородиной с дочкой.
Интернет-обыватели отмечали, что Теона растет очень смышленой.
"Такая хулиганка😂 Они такие с Марусей разные🙈
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ох и мааать! Ребенка до слез,как же так,валерьянки на этих родителей не
напасешься😂😂", "А я еще буду рисовать😂😂😂😂", "Мам;) дай ей уже стены разрисовать )", "Чудо женщина растет❤️😍", – писали поклонники .
Добавим, что Теоне исполнилось три года только в декабре,
поэтому только недавно стала проявлять строгость к ребенку. К
тому же малышка стала капризничать. Такое поведение свойственно детям ее
возраста. Трехлетки часто устраивают истерики, так как проходят через возрастной
кризис. По словам звезды "Дома-2", сейчас ее младшая дочь как раз проживает
этот непростой этап.