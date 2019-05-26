Телеведущая отругала младшую дочь Теону. Ксения Бородина недовольна, что наследница рисует на стенах и мебели.

Телеведущая отругала младшую дочь Теону. Ксения Бородина недовольна,что наследница рисует на стенах и мебели.В личном Instagram звезда шоу "Дом-2" опубликовала забавноевидео. В кадре трехлетняя Теона говорит, что мама доводит ее до слез.На справедливое возмущение Ксении, мол, вести себя надохорошо, кроха показывает язык. Правда, Теона быстро поняла, что за такойвыходкой, скорее всего, последует наказание. Девочка согласилась помириться сродительницей.Подписчиков позабавили публичные разборки Ксении Бородиной с дочкой.Интернет-обыватели отмечали, что Теона растет очень смышленой."Такая хулиганка😂 Они такие с Марусей разные🙈(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ох и мааать! Ребенка до слез,как же так,валерьянки на этих родителей ненапасешься😂😂", "А я еще буду рисовать😂😂😂😂", "Мам;) дай ей уже стены разрисовать )", "Чудо женщина растет❤️😍", – писали поклонники .Добавим, что Теоне исполнилось три года только в декабре,поэтому только недавно стала проявлять строгость к ребенку. Ктому же малышка стала капризничать. Такое поведение свойственно детям еевозраста. Трехлетки часто устраивают истерики, так как проходят через возрастнойкризис. По словам звезды "Дома-2", сейчас ее младшая дочь как раз проживаетэтот непростой этап.