Герцогиня Сассекская попала в неловкую ситуацию. Приятель нехотя разоблачил Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская попала в неловкую ситуацию. Приятель нехотяразоблачил Меган Маркл.Визажист и по совместительству друг королевской особы ДэниелМартин давал интервью. Во время беседы с журналистами он сообщил, что герцогиняне пользуется услугами стилистов. Якобы об этом ему говорила сама Меган Маркл.Жена принца хвасталась, что самостоятельно занимается собственным имиджем.Меж тем внимательные поклонники тут же почувствовали подвох.Еще в прошлом году невестка королевы рассказывала, что над ее гардеробомпоработали лучшие специалисты в области моды. Особо Меган Маркл отмечалаподругу – известного стилиста Джессику Малруни.К слову, сама Джессика также говорила, что Меган советуетсяс ней. Малруни даже сказала как-то, что герцогиня под ее руководством потратилаполмиллиона долларов только на одежду для беременных.Известно также, что часто интересуется мнением канадскогостилиста Талии Брау-Толл. Более того, супруга принца Гарри сотрудничала с этим специалистомболее 10 лет.Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что гадко врет всем вокруг. То ли дело заклятая товарка герцогини – супруга принцаУильяма Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская открыто признает, что выбираетнаряды с помощью профессионалов. Об этом сообщает .