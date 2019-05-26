МИД ФРГ призвал Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, задержанных в прошлом году за нарушение государственной границы.

МИД ФРГ призвал Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП) и освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в ноябре 2018 года.Ранее сообщалось, что 25 мая в немецком Гамбурге состоялось оглашение решения МТМП о предписании временных мер по иску Украины. Трибунал постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, задержанных в прошлом году за нарушение государственной границы, позволить им вернуться на родину и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.МИД РФ еще раз отметил, что в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива не может применяться Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Это неоднократно отмечала российская сторона. В ходе последующего арбитражного разбирательства, на котором настаивает Украина, российская сторона намерена продолжить отстаивание этой позиции. Российские дипломаты призвали украинскую сторону "действовать именно так впредь".В МИД Германии призвали Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли. "Это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию", — цитирует ответ внешнеполитического ведомства РИА Новости.Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".