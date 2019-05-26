Российский полузащитник Монако Александр Головин прокомментировал минувший сезон чемпионата Франции по футболу, ставший для него первым в новом клубе. Россиянин старается видеть позитивные моменты.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал минувший сезон чемпионата Франции по футболу, ставший для него первым в новом клубе. Россиянин старается видеть позитивные моменты."Для нас очень важно было сохранить прописку в Лиге 1, и самое главное, что поставленная в заключительных турах задача была решена, — приводит слова Головина Чемпионат.Com. – Что же до личных выступлений, то сложно говорить о них в отрыве от командных результатов. Я переехал в новый чемпионат, страну и на это требуется адаптация. Были матчи получше, были похуже, но я играл регулярно, помогал команде, как мог"."Сейчас уже чувствую себя в команде гораздо увереннее, чем год назад. Это позитивно. Нужно выносить полезный опыт. Именно это мы и сделаем, и станем сильнее в следующем сезоне. Он будет очень важен".Напомним, что Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года. За время выступлений в чемпионате Франции он принял участие в 30 играх, став автором трех голов и трех голевых передач. "Монако" по итогам сезона занял 17 строчку, остановившись в шаге от зоны вылета.