В центре французского Бордо пожар, более ста пожарных мобилизованы для его тушения.

В центре французского Бордо пожар, более ста пожарных мобилизованы для его тушения.Сообщается, что около шести вечера по московскому времени возникло возгорание на втором этаже одного из зданий. После огонь перебросился на другие строения. Людей эвакуировали, о пострадавших ничего не известно.Район оцеплен, передает ТАСС.Это уже второй пожар в городе за короткий промежуток времени. 19 мая пожарные 20 часов тушили пожар на подземной парковке. Пострадали трое пожарных — они наглотались дыма.