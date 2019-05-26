44-летняя продюсер опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото вместе с сыном Сашей. Яна Рудковская и мальчиком позируют на фоне цветущих гортензий и сирени.

44-летняя продюсер опубликовалана личной страничке в Instagram свежее фото вместе с сыном Сашей. ЯнаРудковская и мальчиком позируют на фоне цветущих гортензий и сирени.Композиция снимка понравиласьпоклонникам. Многие поинтересовались, где знаменитость взяла такие красивыецветы. С радостью отметили фолловеры и тот факт, что Саша на фото улыбается,что делает для снимков не часто.Однако ряду пользователей соцсетипришлось не по душе, как выглядит сама Яна Рудковская. И если одни обеспокоилисьее здоровьем, то другие язвительно отметили, что такая худоба – результатфотошопа."Какие худыеноги, как будто грань анорексии", "Снимок добрый, но не удачный, будтотело вытянули", "На этой фото анорексичный вид", "А что с ногами?Дофотошопились?", "Все хорошо, но ноги-циркули все портят", -высказались подписчики. Были и те, кто посчитал нападки на Яну Рудковскую –необоснованными придирками.Ранее скандальный блогер Лена Миро заподозрилапродюсера в обмане. По ее мнению, умышленно солгала о любовныхотношениях со своим подопечным Димой Биланом. "Кроме финансовойсоставляющей, баба Ягу почему-то до сих пор волнуют мысли о собственнойпривлекательности...", – раскритиковала блогер Яну Рудковскую.Напомним, продюсер выступила с обращением к своим верным поклонникам, заявляя, что ей хотелось бы развеять некоторые мифы о ее семье и близких. По словам , она постоянно видит в комментариях критику о том, что ее младший сын и муж работают на износ, чтобы она смогла позволить себе иметь дизайнерские вещи. Жена Евгения Плющенко напомнила, что и сама неплохо зарабатывает.