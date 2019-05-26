44-летняя продюсер опубликовала
на личной страничке в Instagram свежее фото вместе с сыном Сашей. Яна
Рудковская и мальчиком позируют на фоне цветущих гортензий и сирени.
44-летняя продюсер опубликовала
на личной страничке в Instagram свежее фото вместе с сыном Сашей. Яна
Рудковская и мальчиком позируют на фоне цветущих гортензий и сирени.
Композиция снимка понравилась
поклонникам. Многие поинтересовались, где знаменитость взяла такие красивые
цветы. С радостью отметили фолловеры и тот факт, что Саша на фото улыбается,
что делает для снимков не часто.
Однако ряду пользователей соцсети
пришлось не по душе, как выглядит сама Яна Рудковская. И если одни обеспокоились
ее здоровьем, то другие язвительно отметили, что такая худоба – результат
фотошопа.
"Какие худые
ноги, как будто грань анорексии", "Снимок добрый, но не удачный, будто
тело вытянули", "На этой фото анорексичный вид", "А что с ногами?
Дофотошопились?", "Все хорошо, но ноги-циркули все портят", -
высказались подписчики. Были и те, кто посчитал нападки на Яну Рудковскую –
необоснованными придирками.
Ранее скандальный блогер Лена Миро заподозрила
продюсера в обмане. По ее мнению, умышленно солгала о любовных
отношениях со своим подопечным Димой Биланом. "Кроме финансовой
составляющей, баба Ягу почему-то до сих пор волнуют мысли о собственной
привлекательности...", – раскритиковала блогер Яну Рудковскую.
Напомним, продюсер выступила с обращением к своим верным поклонникам, заявляя, что ей хотелось бы развеять некоторые мифы о ее семье и близких. По словам , она постоянно видит в комментариях критику о том, что ее младший сын и муж работают на износ, чтобы она смогла позволить себе иметь дизайнерские вещи. Жена Евгения Плющенко напомнила, что и сама неплохо зарабатывает.