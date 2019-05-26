С помощью полностью секретного оружия Иран может отправить на дно моря американские военные корабли в Персидском заливе. Об этом СМИ заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани.

С помощью полностью секретного оружия Иран может отправить на дно моря американские военные корабли в Персидском заливе. Об этом СМИ заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани.Отвечая на вопросы журналистов агентства Mizan, Корбани сказал, что в случае, если в Персидском заливе враг допустит хоть малейшую глупость, он поймет, что в таком случае сделает Иран.Как отметил Корбани, в регион прибыли два американских корабля. Если Соединенные Штаты Америки допустят какую-нибудь оплошность, Иран при помощи двух ракет и двух новых полностью секретных вооружений отправит на дно моря два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами.В последнее время отношения между Ираном и США значительно обострились, напоминает РИА Новости. Власти Соединенных Штатов ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают вводить новые санкции. Своей целью Вашингтон объявил "изменение поведения" Тегерана. Также Штаты объявили Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В свою очередь Иран признал сами Соединенные Штаты Америки государством, являющимся спонсором терроризма, а Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией.После таких заявлений советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Соединенные Штаты направляют к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и бомбардировщики, тем самым заявляя Ирану, что любое нападение на интересы США или союзников будет встречено с безжалостной силой.