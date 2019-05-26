Тегеран готов подписать пакт о ненападении с государствами Персидского залива, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он подчеркнул, что Иран стремится построить сбалансированные отношения со своими соседями.

Тегеран готов подписать пакт о ненападении с государствами Персидского залива, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он подчеркнул, что Иран стремится построить сбалансированные отношения со своими соседями.При этом Зариф подчеркнул, что Иран будет противостоять любой агрессии – и военной, и экономической, передает ТАСС.Между тем, посредником в кризисе между Ираном и США готов выступить Ирак. Глава МИД этой страны Мухаммед Али аль-Хаким отметил бесполезность экономической блокады Ирана и подчеркнул, что Багдад отвергает односторонние шаги Вашингтона.Накануне президент США Дональд Трамп принял решение отправить на Ближний Восток дополнительный армейский контингент, "чтобы эффективнее противостоять Ирану".В свою очередь, в Иране заявили, что могут отправить американские военные корабли на дно с помощью секретного оружия.