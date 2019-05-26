С футбольным счетом 1:0 завершилась первая полуфинальная встреча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии. Долгие 50 минут на табло зияли нули, но на 50-й минуте победный для команды Суоми гол забил в ворота Василевского Анттила. Отыграться наши не сумели.

С футбольным счетом 1:0 завершилась первая полуфинальная встреча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии. Долгие 50 минут на табло зияли нули, но на 50-й минуте победный для команды Суоми гол забил в ворота Василевского Анттила. Отыграться наши не сумели.В первые 20 минут самый драматичный момент возник в середине тайма, когда у сборной России последовательно были удалены Александр Овечкин и Никита Кучеров, после чего финны имели численное преимущество. Но наши выстояли. Впрочем, забитых голов зрители в первом тайме не увидели. Счет бросков – 14:11 в пользу финнов.При этом россияне выдали отличную концовку первого тайма и, казалось, во второй 20-минутке их класс скажется. Однако игроки сборной Суоми отразили выпады наших и сами довольно резво играли на контратаках. Снова команда Ильи Воробьева прижала соперников к их воротам в конце периода, выиграв по броскам (11:8), но финны выстояли.Третий период продолжался в вязкой борьбе с минимальными шансами у обеих команд. Все мог решить и решил в итоге один-единственный гол. Увы, но забили его не россияне. После точного броска Анттилы наши пытались сравнять счет, но финская оборона сыграла безупречно.