В Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии по футболу. Мюнхенская Бавария со счетом 3:0 обыграла РБ Лейпциг и завоевала трофей.

В Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии по футболу. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 обыграла "РБ Лейпциг" и завоевала трофей."Быки" из Лейпцига могли первыми добиться успеха, но удар Юссуфа Поульсена пришелся в перекладину. Зато лучший бомбардир "Баварии" Роберт Левандовский свой шанс не упустил и на 29 минуте забил первый мяч.Во втором тайме соперники долго обменивались острыми ударами, пока Кингсли Коман не забил второй гол в ворота "Лейпцига". Подвел итог матчу Левандовский. "Бавария" выиграла 3:0 и в 19 раз выиграла Кубок Германии.