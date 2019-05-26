Преступник, заложивший бомбу в Лионе и ранивший 13 человек, использовал вещество, которое с 2001 года применяют террористы на Ближнем Востоке, передает Россия 24. Речь идет о трипероксиде ацетона.

Преступник, заложивший бомбу в Лионе и ранивший 13 человек, использовал вещество, которое с 2001 года применяют террористы на Ближнем Востоке, передает "Россия 24". Речь идет о трипероксиде ацетона.В СМИ указывают, что в процессе исследования остатков бомбы следователи обнаружили ДНК подозреваемого. Сейчас полиция проводит масштабную операцию по поиску подозреваемого — в ней задействованы более ста следователей."Наш город — мирный и спокойный, и это нападение совершенно не укладывается у меня в голове. Но мы знаем маршрут этого человека, потому что он попал на камеры наблюдения, и мы установили, когда он прибыл сюда и когда уехал. Так что, может быть, мы найдем какие-то зацепки. Сейчас мы ищем свидетелей. Потому что на пути, который проделал преступник, было много людей. Я только что встретил пару, которая сказала мне, что их дети были там в тот момент. Уверен, что мы сможем найти несколько свидетелей", — заявил мэр Лиона Жерар Коломб.Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна группа боевиков, более того, власти вообще не признают случившееся терактом. Однако расследование ведет антитеррористическое подразделение полиции.Сейчас в СМИ обсуждается предположение, что взрыв могли организовать люди, которые хотели повлиять на итог выборов в Европарламент.