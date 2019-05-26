В Москве 25 мая стартовала музыкальная премия RU.TV. Ани Лорак выбрала для мероприятия необычный наряд.

В Москве 25 мая стартовала музыкальная премия RU.TV. Ани Лорак выбрала для мероприятия необычный наряд.Исполнительницы была представлена в номинации "Лучшая певица". Ани Лорак пришла на премию в белоснежном пышном платье без бретелек, очень похожем на подвенечное.Наряд состоял из множества лоскутов ткани, которые создали объем и воздушность образа. Платье Ани Лорак дополнила огромными сережками-кольцами и бежевыми босоножками на шпильке.Материал дополняется