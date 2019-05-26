Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РБК слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о планах потребовать ввести новые антироссийские санкции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РБК слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о планах потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного трибунала по морскому праву."Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке", — отмеила Захарова.Ранее Мельник попросил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса принудить Россию к возращению украинских моряков, сотрудников спецслужбы Украины и кораблей, задержанных за провокацию недалеко от Керченского пролива в прошлом году.На неделе Международный трибунал ООН по морскому праву, заседающий в Гамбурге, решил, что Россия обязана отпустить украинцев на свободу. В России им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы.