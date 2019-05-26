Премьер-министр, лидер Единой России Дмитрий Медведев примет участие в подведении итогов предварительного голосования партии. Праймериз ЕР проходят в воскресенье, 26 мая.
Премьер-министр, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев примет участие в подведении итогов предварительного голосования партии. Праймериз "ЕР" проходят в воскресенье, 26 мая.
Глава правительства проведет встречу посредством видеоконференции с представителями региональных и организационных комитетов по итогам предварительного голосования.
Кроме того, в мероприятии примут участие руководитель высшего совета "ЕР" Борис Грызлов, секретарь генсовета Андрей Турчак, его первый заместитель, депутат Госдумы Ольга Баталина, глава центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Борисов, а также представители межрегиональных координационных советов партии.
В свою очередь, секретари региональных отделений "ЕР" расскажут партийному руководству о предварительных итогах голосования.
Напомним, 26 мая проходят праймериз "Единой России", по итогам которых определятся кандидаты от партии на предстоящих осенью выборах в заксобрания, органы местного самоуправления и в административных центрах. "ЕР" – единственная в стране партия, которая определяет кандидатов путем праймериз.
В предварительном голосовании единороссов участвуют 4503 претендента, работают 2802 счетных участка. Как отметил депутат Госдумы, замсекретаря генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов, участки будут открыты до 20 часов по местному времени, а избиратели, зарегистрировавшиеся ранее, могут проголосовать онлайн.
В этом году выборы пройдут в 45 регионах. В 18 субъектах Федерации будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров.
В трех регионах состоятся выборы руководителей административных центров, а в 14 – в органы местного самоуправления. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Всего будет замещен 38 231 мандат.