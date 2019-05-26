Премьер-министр, лидер Единой России Дмитрий Медведев примет участие в подведении итогов предварительного голосования партии. Праймериз ЕР проходят в воскресенье, 26 мая.

Премьер-министр, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев примет участие в подведении итогов предварительного голосования партии. Праймериз "ЕР" проходят в воскресенье, 26 мая.Глава правительства проведет встречу посредством видеоконференции с представителями региональных и организационных комитетов по итогам предварительного голосования.Кроме того, в мероприятии примут участие руководитель высшего совета "ЕР" Борис Грызлов, секретарь генсовета Андрей Турчак, его первый заместитель, депутат Госдумы Ольга Баталина, глава центрального исполнительного комитета "Единой России" Александр Борисов, а также представители межрегиональных координационных советов партии.В свою очередь, секретари региональных отделений "ЕР" расскажут партийному руководству о предварительных итогах голосования.Напомним, 26 мая проходят праймериз "Единой России", по итогам которых определятся кандидаты от партии на предстоящих осенью выборах в заксобрания, органы местного самоуправления и в административных центрах. "ЕР" – единственная в стране партия, которая определяет кандидатов путем праймериз.В предварительном голосовании единороссов участвуют 4503 претендента, работают 2802 счетных участка. Как отметил депутат Госдумы, замсекретаря генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов, участки будут открыты до 20 часов по местному времени, а избиратели, зарегистрировавшиеся ранее, могут проголосовать онлайн.В этом году выборы пройдут в 45 регионах. В 18 субъектах Федерации будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров.В трех регионах состоятся выборы руководителей административных центров, а в 14 – в органы местного самоуправления. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Всего будет замещен 38 231 мандат.