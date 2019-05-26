Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в северной части Перу ранним утром в воскресенье, 26 мая. По данным Геофизического института Перу, эпицентр подземных толчков располагался на суше примерно в 70 километрах к юго-востоку от города Лагунас и залегал на глубине в 141 километр.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в северной части Перу ранним утром в воскресенье, 26 мая. По данным Геофизического института Перу, эпицентр подземных толчков располагался на суше примерно в 70 километрах к юго-востоку от города Лагунас и залегал на глубине в 141 километр.В соцсетях появились фото и видео с разрушенными зданиями. При этом данных о пострадавших или жертвах в результате действий стихии пока нет.Primeras imágenes luego de los sismos ocurridos en Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto. #AlertasBomberosVideo: @bomberosPE pic.twitter.com/miV5ak8Gf6— Bomberos Perú (@bomberosPE) 26 мая 2019 г.