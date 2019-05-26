Злоумышленник, находясь в гостях, воспользовался отсутствием внимания со стороны пенсионерки и похитил денежные средства...
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали подозреваемого в краже денежных средств пенсионерки.
В полицию поступило сообщение от 86-летней жительницы столицы о том, что неизвестный похитил из ее квартиры денежные средства, после чего скрылся с места происшествия. Ущерб составил 135 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель столицы.
Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях, воспользовался отсутствием внимания со стороны потерпевшей и похитил денежные средства. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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