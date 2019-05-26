Злоумышленник, находясь в гостях, воспользовался отсутствием внимания со стороны пенсионерки и похитил денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали подозреваемого в краже денежных средств пенсионерки.В полицию поступило сообщение от 86-летней жительницы столицы о том, что неизвестный похитил из ее квартиры денежные средства, после чего скрылся с места происшествия. Ущерб составил 135 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель столицы.Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях, воспользовался отсутствием внимания со стороны потерпевшей и похитил денежные средства. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22