Нарендра Моди - снова премьер-министр Индии. На эту должность его назначил президент страны Натх Ковинд.

Нарендра Моди — снова премьер-министр Индии. На эту должность его назначил президент страны Натх Ковинд.Политики встретились в субботу, 25 мая, и договорились о формировании нового правительства, передает телеканал "Россия 24".Ранее в субботу Нарендра Моди был избран главой правящего "Национального демократического альянса". Это позволило ему второй раз подряд занять пост премьера. Партия Моди получила 303 места в нижней палате парламента, в то время как оппозиционерам досталось 52 места.