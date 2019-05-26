Свадьба певицы Насти Каменских и продюсера Потапа стала неожиданностью для многих поклонников. Некоторые фанаты заподозрили исполнительницу в беременности. Артистка поспешила прокомментировать слухи.

Свадьба певицы Насти Каменских и продюсера Потапа стала неожиданностью для многих поклонников. Некоторые фанаты заподозрили исполнительницу в беременности. Артистка поспешила прокомментировать слухи.Несколько часов назад певица в личном микроблоге опубликовала трогательную видеозапись из свадебного путешествия. В ролике Настя Каменских запечатлена с мужем в самолете. Исполнительница несколько раз целует своего возлюбленного. "Медовый месяц", – коротко подписала запись певица.Поклонники пожелали счастья супругам. "Нежные какие!", "Как же приятно смотреть на вас!", "Как можно быть такими милыми?", "Когда еще Леша был так счастлив. Он просто тает. Живет в своем мире и никому не хочет отдавать. Это очень мило и круто", – делились мыслями пользователи.Внимание подписчиков привлек бокал с шампанским в руках знаменитости. Некоторые пользователи предположили, что если бы певица на самом деле ждала ребенка, то полностью отказалась от алкоголя, передаетОднако и такое очевидное доказательство не смогло переубедить некоторых поклонников, и они принялись гадать, какого пола будет малыш. "Может, назад их будет уже лететь трое?", "Настя точно беременна", – заявили комментаторы.Напомним, что поводом для слухов стал недавний снимок на странице звезды в Instagram. На фотографии позирует в серебристом наряде. При этом одной рукой исполнительница прикрывает чуть округлившейся живот – так, как это делают беременные женщины.