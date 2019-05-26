Свадьба певицы Насти Каменских и продюсера Потапа стала неожиданностью для многих поклонников. Некоторые фанаты заподозрили исполнительницу в беременности. Артистка поспешила прокомментировать слухи.
Свадьба певицы Насти Каменских и продюсера Потапа стала неожиданностью для многих поклонников. Некоторые фанаты заподозрили исполнительницу в беременности. Артистка поспешила прокомментировать слухи.
Несколько часов назад певица в личном микроблоге опубликовала трогательную видеозапись из свадебного путешествия. В ролике Настя Каменских запечатлена с мужем в самолете. Исполнительница несколько раз целует своего возлюбленного. "Медовый месяц", – коротко подписала запись певица.
Поклонники пожелали счастья супругам. "Нежные какие!", "Как же приятно смотреть на вас!", "Как можно быть такими милыми?", "Когда еще Леша был так счастлив. Он просто тает. Живет в своем мире и никому не хочет отдавать. Это очень мило и круто", – делились мыслями пользователи.
Внимание подписчиков привлек бокал с шампанским в руках знаменитости. Некоторые пользователи предположили, что если бы певица на самом деле ждала ребенка, то полностью отказалась от алкоголя, передает
Однако и такое очевидное доказательство не смогло переубедить некоторых поклонников, и они принялись гадать, какого пола будет малыш. "Может, назад их будет уже лететь трое?", "Настя точно беременна", – заявили комментаторы.
Напомним, что поводом для слухов стал недавний снимок на странице звезды в Instagram. На фотографии позирует в серебристом наряде. При этом одной рукой исполнительница прикрывает чуть округлившейся живот – так, как это делают беременные женщины.