Скандальный блогер Лена Миро обрушилась в своем микроблоге в ЖЖ на
артистку из-за ее несдержанности. Она считает, что Анастасия Самбурская ведет
себя неподобающе, выставляя напоказ свои слезы и чувства.
Скандальный блогер Лена Миро обрушилась в своем микроблоге в "ЖЖ" на
артистку из-за ее несдержанности. Она считает, что Анастасия Самбурская ведет
себя неподобающе, выставляя напоказ свои слезы и чувства.
"По-моему, ни у кого
нет сомнений в том, что Настя Самбурская – быдло. Полный набор советского
алкоголика: матерится, бухает, постоянно теряет работу из-за пьяных скандалов,
а теперь еще и поет блатные песни", – смешала с грязью артистку блогер.
По ее словам, Анастасия Самбурская ведет себя, "как и любая алкоголичка".
"Самбурская стала
рыдать навзрыд – так пьянка действует на всех женщин, когда они переходят в
последнюю стадию и становятся морально опущенными", – резко высказалась Миро.
Она напомнила, что артистка жестко раскритиковала своего отца-алкоголика, "который
не понимает, что нельзя бухать со всеми подряд и срать в доме новом, когда у
него на улице вырыт новый туалет".
"Что ж, судя по описанию, это действительно
биологический отец самой Насти. Очень похож", – разнесла
Миро. Вместе с тем, блогер отметила, что через две недели у начинающей певицы будет первый сольный
концерт, а билеты не проданы.
"Надо заполнить зал хотя бы наполовину – ничего личного,
только бизнес", – написала Лена Миро. Она уверена, что рассказала о своем отце нелицеприятные вещи, чтобы получить хайп –
дабы о ней вспомнили. "Вдруг кому-то станет интересна баба-сиротка, чей отец
гадит не в яму во дворе, а прямо посередине горницы?" – заключила
блогер.