Скандальный блогер Лена Миро обрушилась в своем микроблоге в ЖЖ на артистку из-за ее несдержанности. Она считает, что Анастасия Самбурская ведет себя неподобающе, выставляя напоказ свои слезы и чувства.

Скандальный блогер Лена Миро обрушилась в своем микроблоге в "ЖЖ" наартистку из-за ее несдержанности. Она считает, что Анастасия Самбурская ведетсебя неподобающе, выставляя напоказ свои слезы и чувства."По-моему, ни у когонет сомнений в том, что Настя Самбурская – быдло. Полный набор советскогоалкоголика: матерится, бухает, постоянно теряет работу из-за пьяных скандалов,а теперь еще и поет блатные песни", – смешала с грязью артистку блогер.По ее словам, Анастасия Самбурская ведет себя, "как и любая алкоголичка"."Самбурская сталарыдать навзрыд – так пьянка действует на всех женщин, когда они переходят впоследнюю стадию и становятся морально опущенными", – резко высказалась Миро.Она напомнила, что артистка жестко раскритиковала своего отца-алкоголика, "которыйне понимает, что нельзя бухать со всеми подряд и срать в доме новом, когда унего на улице вырыт новый туалет"."Что ж, судя по описанию, это действительнобиологический отец самой Насти. Очень похож", – разнеслаМиро. Вместе с тем, блогер отметила, что через две недели у начинающей певицы будет первый сольныйконцерт, а билеты не проданы."Надо заполнить зал хотя бы наполовину – ничего личного,только бизнес", – написала Лена Миро. Она уверена, что рассказала о своем отце нелицеприятные вещи, чтобы получить хайп –дабы о ней вспомнили. "Вдруг кому-то станет интересна баба-сиротка, чей отецгадит не в яму во дворе, а прямо посередине горницы?" – заключилаблогер.