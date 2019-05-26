Россия должна немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые были захвачены во время керченского инцидента. Об этом СМИ заявил ответственный сотрудник аппарата НАТО.

Россия должна немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые были захвачены во время "керченского инцидента". Об этом СМИ заявил ответственный сотрудник аппарата НАТО.Отвечая на соответствующий вопрос, источник подчеркнул, что Североатлантический альянс неоднократно давал понять, что не было оснований для применения Россией военной силы против украинских военнослужащих и кораблей.Сотрудник аппарата НАТО сослался на заявление альянса от 28 ноября 2018 года и на пресс-конференцию генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга от 4 апреля 2019 года.В субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по жалобе Украины, 16 апреля 2019 года обратившейся за мерами в отношении РФ с требованием освободить украинские суда и моряков, которые были задержаны в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.Трибунал постановил освободить украинские суда и моряков.В свою очередь Министерство иностранных дел России считает, что Международный трибунал ООН по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента".25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские пограничники задержали с применением оружия украинские буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Суда были отконвоированы в Керчь.24 украинцам, находившимся на судах, предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.Наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы. В конце ноября 2018 года украинцев перевезли в Москву, напоминает агентство "Интерфакс".