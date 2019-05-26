Посол Украины в Германии настоял на ужесточении гамбургских санкций против России. Причиной такого решения стал отказ страны освободить украинских моряков.

Посол Украины в Германии настоял на ужесточении "гамбургских санкций" против России. Причиной такого решения стал отказ страны освободить украинских моряков.Международный суд по морскому праву выпустил постановление, согласно которому Россия должна отпустить на свободу моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года за пересечение границы, и вернуть Украине три корабля. По словам Андрея Мельника, если страна проигнорирует это решение, то столкнется с серьезными последствиями. "Мы будем продвигать идею введения новых – гамбургских – санкций в отношении России", – заявил дипломат.Посол подчеркнул, что вынесенное решение является "дипломатической победой", которая обернется "козырем" в борьбе за освобождение украинских моряков. "Украина получила мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", – цитирует Андрея Мельника издание РБК.Министерство иностранных дел России прокомментировало это заявление. Как рассказали представители ведомства, Москва будет и дальше отстаивать свою позицию относительно инцидента в Керченском проливе. Они добавили, что у Международного суда по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения жалобы Украины.Напомним, что в ноябре 2018 года три корабля с украинскими моряками пересекли российскую границу. Суда никак не реагировали на предупредительные сигналы, и российские пограничники задержали корабли и моряков. Киев назвал действия страны открытой агрессией.