Ночное землетрясение магнитудой 7,5 на севере Перу стало причиной серьезных разрушений. По сообщению местной газеты La Republica, остались без электричества несколько населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето. В числе разрушенных зданий - жилые дома и больница, пациенты оттуда эвакуированы.

Ночное землетрясение магнитудой 7,5 на севере Перу стало причиной серьезных разрушений. По сообщению местной газеты La Republica, остались без электричества несколько населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето. В числе разрушенных зданий — жилые дома и больница, пациенты оттуда эвакуированы.Полиция патрулирует улицы, чтобы сохранить порядок. Президент Перу Мартин Вискарра и председатель Совета министров страны Сальвадор дель Солар отправятся в серьезно пострадавший город Юримагуас для оценки ущерба.Землетрясение произошло в северной части Перу ранним утром в воскресенье, 26 мая. По данным Геофизического института Перу, эпицентр подземных толчков располагался на суше примерно в 70 километрах к юго-востоку от города Лагунас и залегал на глубине в 141 километр. Подземные толчки также ощущались в Бразилии, Эквадоре и Колумбии.По сообщению Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN) в "Твиттере", в результате землетрясения повреждены 16 зданий, есть пострадавшие.Сообщается также о новом землетрясении, уже в другом районе страны. Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксированы на юго-западе Перу, эпицентр располагался близ города Кастровиррейна, очаг подземных толчков залегал на глубине 108 километров.PRAY FOR LORETO