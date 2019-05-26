Заместитель начальника полиции крымского курортного города Саки задержан по подозрению в получении взятки в 150 тысяч рублей.

Заместитель начальника полиции крымского курортного города Саки задержан по подозрению в получении взятки в 150 тысяч рублей.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по региону, заместитель начальника отдела полиции по оперативной работе получил взятку 24 мая вечером. После этого его задержали с поличным.По этому факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве с использованием служебного положения, ведется расследование.Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отделения полиции и его заместителя в Керчи. Их подозревают в получении взятки в размере 740 тысяч рублей.