На кортах Парижа стартовал один из престижнейших теннисных турниров серии Большого шлема – Открытый чемпионат Франции. Стартовый матч на грунтовом турнире провела россиянка Анастасия Потапова, в первом же круге совершив мини-сенсацию.

На кортах Парижа стартовал один из престижнейших теннисных турниров серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Франции. Стартовый матч на грунтовом турнире провела россиянка Анастасия Потапова, в первом же круге совершив мини-сенсацию.На старте Roland Garros Потапова встречалась с пятой ракеткой мира Ангеликой Кербер из Германии и смогла добиться убедительной победы в двух сетах. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2. Для победы 18-летней уроженке Саратова понадобилось провести на корте 1 час 14 минут.Соперницей Потаповой по следующему кругу станет победительница пары Ван Яфань (Китай) – Маркета Вондроушова (Чехия).