В Иркутске пожарным удалось ликвидировать возгорание в торговом центре Торгсервис. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В Иркутске пожарным удалось ликвидировать возгорание в торговом центре "Торгсервис". Об этом СМИ сообщил представитель ГУ МЧС Иркутской области.Как уточняется, сообщение о пожаре в ТЦ поступило на пульт утром в воскресенье, 26 мая. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В борьбе с огнем принимали участие 38 человек личного состава и 12 единиц специальной техники.Пожар был ликвидирован в 8:12 по местному времени (3:12 по времени Москвы), передает РИА Новости.В результате ЧП никто не пострадал, жертв нет. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели МЧС, они устанавливают причину возгорания.