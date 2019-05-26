Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа высказался против жесткой риторики в отношениях с Россией. По его словам, Вильнюс не может закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях.

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа высказался против "жесткой риторики" в отношениях с Россией. По его словам, Вильнюс не может "закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях".Науседа — один из двух кандидатов на пост главы государства, вышедших во второй тур выборов. Голосование проходит сегодня, 26 мая. Одновременно в Литве выбирают депутатов Европарламента.В первом туре президентских выборов 12 мая Науседа набрал 30,94 голосов, напоминает РИА Новости. Его немного обошла депутат сейма и экс-министр финансов Ингрида Шимоните, которую поддержали 31,31 процента избирателей.Шимоните уже заявила, что не видит причин менять нынешний политический курс, однако Вильнюс, по ее мнению, уже должен готовиться к разговору с "Россией будущего". Оба претендента на пост главы Литвы придерживаются схожих консервативных правых взглядов. В целом они выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации.