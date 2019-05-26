Против бывшего главы Украины Петра Порошенко завели несколько уголовных дел, а доброжелатели заочно вынесли ему суровый приговор и отправили в места не столь отдаленные. На этом фоне экс-президент обратился к новому лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.

Против бывшего главы Украины Петра Порошенко завели несколько уголовных дел, а "доброжелатели" заочно вынесли ему суровый приговор и отправили в места не столь отдаленные. На этом фоне экс-президент обратился к новому лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.Порошенко понимает, что нынешнему президенту вполне по силам упечь его за решетку. Тем более что причин для этого великое множество.Желая спасти свою шкуру, бывший президент пытается доказать, что может быть полезен новым властям. Как говорится, захочешь жить – еще не такое сделаешь. Не исключено, что Порошенко, смирив гордыню, пытается напроситься в советники к Зеленскому по внешнеполитическим вопросам.Одна из главных тем здесь, конечно же, Россия. Порошенко обратился к Зеленскому и посоветовал ему, как вести себя с Москвой.Бывший президент призвал нового как можно скорее добиться освобождения украинских моряков, вторгшихся в территориальные воды России и задержанных пограничниками в ноябре прошлого года. посоветовал Зеленскому не ждать, когда этого потребует общество.Верить Москве и заигрывать с ней нельзя, уверен экс-президент. "Под каждым ее обещанием скрывается единственная цель – разрушить успех европейской Украины", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.К несчастью для бывшего главы государства, Зеленскому вряд ли нужны его советы. Понимая, что Порошенко – сбитый летчик, новый украинский лидер вряд ли захочет брать его под свое крыло.Более того, новый президент может форсировать уголовные дела против предшественника. А их количество после ухода Порошенко с поста главы государства растет как грибы после дождя.Противники Порошенко старательно раскручивают тему уголовного наказания экс-президента. Так, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал Зеленского к аресту и суду над Порошенко. В противном случае, полагает чиновник, ушедший президент постарается ограничить власть действующего.За последнюю неделю против возбудили уже три уголовных дела. Его обвиняют в госизмене и коррупции при распределении должностей, легализации преступных доходов и отправке моряков на убой в Керченский пролив в ноябре прошлого года.