Наташа Королева пожаловалась на досадный случай. Алла Пугачева оставила ее маму, Людмилу Порывай, в пролете.

Наташа Королева пожаловалась на досадный случай. Алла Пугачева оставила еемаму, Людмилу Порывай, в пролете.Певица рассказала о том, почему пропустила юбилейный концерт Примадонны в Кремле. Они с мамойочень хотели побывать на выступлении 70-летней Аллы Пугачевой.Наташа Королева призналась, заветномужеланию ее мамы было не суждено исполниться. Дело в том, что певица не входит в ближний круг общения Аллы Пугачевой. Именно поэтому Королеване смогла напрямую попросить у Примадонны пару билетов для своей семьи.Исполнительница обзвонила друзей, ноникто из них тоже не смог договориться с и достать для Королевой с матерью места в зале. Им пришлось, какговорится, кусать локти: даже в кассе купить билеты певица не смогла, посколькуих сразу разобрали перекупщики."Моя мама очень хотелапойти на этот концерт – ради этого даже не поехала в Киев. Но мы поздноспохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было", – цитирует НаташуКоролеву "Мама оказалась в пролете.Конечно, она очень расстроилась, но тут уж ничего не поделаешь!", – поделиласьКоролева, вспоминая о концерте