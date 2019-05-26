Наташа Королева пожаловалась на досадный случай. Алла Пугачева оставила ее
маму, Людмилу Порывай, в пролете.
Наташа Королева пожаловалась на досадный случай. Алла Пугачева оставила ее
маму, Людмилу Порывай, в пролете.
Певица рассказала о том, почему пропустила юбилейный концерт Примадонны в Кремле. Они с мамой
очень хотели побывать на выступлении 70-летней Аллы Пугачевой.
Наташа Королева призналась, заветному
желанию ее мамы было не суждено исполниться. Дело в том, что певица не входит в ближний круг общения Аллы Пугачевой. Именно поэтому Королева
не смогла напрямую попросить у Примадонны пару билетов для своей семьи.
Исполнительница обзвонила друзей, но
никто из них тоже не смог договориться с и достать для Королевой с матерью места в зале. Им пришлось, как
говорится, кусать локти: даже в кассе купить билеты певица не смогла, поскольку
их сразу разобрали перекупщики.
"Моя мама очень хотела
пойти на этот концерт – ради этого даже не поехала в Киев. Но мы поздно
спохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было", – цитирует Наташу
Королеву "Мама оказалась в пролете.
Конечно, она очень расстроилась, но тут уж ничего не поделаешь!", – поделилась
Королева, вспоминая о концерте