Пьяный мужчина попытался задушить ребенка на глазах у покупателей супермаркета в Киеве, но был избит мамой мальчика и очевидцами. Камера наблюдения зафиксировала инцидент, произошедший утром 21 мая в магазине Фора в районе Березняки.

Пьяный мужчина попытался задушить ребенка на глазах у покупателей супермаркета в Киеве, но был избит мамой мальчика и очевидцами. Камера наблюдения зафиксировала инцидент, произошедший утром 21 мая в магазине "Фора" в районе Березняки.На кадрах видно, как находившийся недалеко от касс мужчина неожиданно хватает школьника и пытается свернуть ему шею, притом что вокруг находятся несколько десятков человек. Довести задуманное до конца ему не дала мама девятилетнего мальчика, которая быстро отправила злоумышленника на пол.Мужчину скрутили охранники и передали полицейским, в его крови обнаружили 3,09 промилле алкоголя. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Хулиганство".