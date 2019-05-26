Певец рассказал о своих планах. Сергей Шнуров не исключает возможности снова принять участие в музыкальном проекте.

Певец рассказал о своих планах. СергейШнуров не исключает возможности снова принять участие в музыкальном проекте.После того,как музыкант распустил группировку "Ленинград", поклонников интересует, чем онбудет заниматься дальше. Конкретных планов по завершении большого тура поРоссии у него пока нет.Сергей Шнуров заявил, что все будетзависеть от конкретных предложений. Он рассказал и о своем возможном участие вшоу "Голос", где ранее уже побывал. Артист не исключает, что снова сядет вкресло наставника, сообщает "Амурская правда". Пословам исполнителя, если такое предложение вновь поступит, он согласится.Кроме того, СергейШнуров дал оценку международному музыкальному конкурсу "Евровидение".Оказывается, он не следит за ним уже много лет и не понимает, откуда стольковнимания и ажиотажа вокруг него. "Я поездил по миру, был во многих странах. Иникогда меня никто не спрашивал: "Ну, как там Евровидение?" Обсуждают его такгорячо только у нас", – заявил Сергей Шнуров.Ранееподелился, что давно хотел отказаться от работы и наслаждаться жизнью. Болеетого, музыкант уверен, что нужно дать дорогу молодым исполнителям.Как писали "Дни.ру", предстоящий прощальный тур "Ленинграда" пройдет по девяти городам России. По словам , начнется он с Калининграда.