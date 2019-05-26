Режиссер Кантемир Балагов получил вторую награду на Каннском кинофестивале - ему вручили приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Режиссер Кантемир Балагов получил вторую награду на Каннском кинофестивале — ему вручили приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).Накануне Кантемира Балагова отметили наградой за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" — это вторая по значимости программа в Каннах, напоминает телеканал "Россия 24".Режиссер представил на фестивале свой фильм "Дылда", рассказывающий о жизни двух молодых женщин, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года.