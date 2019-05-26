Сборная нашей страны по хоккею провела свою последнюю игру на чемпионате мира в Словакии. Российские спортсмены поборолись на льду с коллегами из Чехии.

Сборная нашей страны по хоккею провела свою последнюю игру на чемпионате мира в Словакии. Российские спортсмены поборолись на льду с коллегами из Чехии.Подопечные ИльиВоробьева встретились с командой Чехии в матче за третье место. Россия победила со счетом 3:2. На кону был лакомыйкусок: наши хоккеисты в третий раз за последние четыре года стали бронзовыми призерами турнира.Игра шла напряженно и интересно. Россияне на ЧМ по хоккею открыли счет. Шайбу забил вворота противника Михаил Григоренко после броска Михаила Сергачева. Но уже спустяминуту чехи сравняли счет. Так, на 14 минуте соревнований он составил 1:1,передает RT.Поокончании первого периода российская сборная проиграла со счетом 1:2. К такомупромежуточному результату привели две ошибки в обороне. Однако в итоге наша сборная сумела отыграться и обогнать соперника.Чемпионат мира по хоккею,проходящий в Братиславе и Кошице, завершился 26 мая. В Кошице играли команды изгруппы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция иВеликобритания). В Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия,Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).Ранее сборная России проиграла команде Финляндии 25 мая вполуфинале чемпионата мира по хоккею в Братиславе. Игра завершилась со счетом0:1. Единственный гол был на счету финского нападающего Марко Анттилы.