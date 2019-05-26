Сборная нашей страны по хоккею провела свою последнюю игру на чемпионате мира в Словакии. Российские спортсмены поборолись на льду с коллегами из Чехии.
Сборная нашей страны по хоккею провела свою последнюю игру на чемпионате мира в Словакии. Российские спортсмены поборолись на льду с коллегами из Чехии.
Подопечные Ильи
Воробьева встретились с командой Чехии в матче за третье место. Россия победила со счетом 3:2. На кону был лакомый
кусок: наши хоккеисты в третий раз за последние четыре года стали бронзовыми призерами турнира.
Игра шла напряженно и интересно. Россияне на ЧМ по хоккею открыли счет. Шайбу забил в
ворота противника Михаил Григоренко после броска Михаила Сергачева. Но уже спустя
минуту чехи сравняли счет. Так, на 14 минуте соревнований он составил 1:1,
передает RT.
По
окончании первого периода российская сборная проиграла со счетом 1:2. К такому
промежуточному результату привели две ошибки в обороне. Однако в итоге наша сборная сумела отыграться и обогнать соперника.
Чемпионат мира по хоккею,
проходящий в Братиславе и Кошице, завершился 26 мая. В Кошице играли команды из
группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и
Великобритания). В Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия,
Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Ранее сборная России проиграла команде Финляндии 25 мая в
полуфинале чемпионата мира по хоккею в Братиславе. Игра завершилась со счетом
0:1. Единственный гол был на счету финского нападающего Марко Анттилы.