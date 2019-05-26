В воскресенье утром загорелся трюм большого рыболовного морозильного траулера. Инцидент произошел в порту поселка Преображение Лазовского района Приморского края.

В воскресенье утром загорелся трюм большого рыболовного морозильного траулера "Остров Сахалин". Инцидент произошел в порту поселка Преображение Лазовского района Приморского края, сообщает МЧС.В ведомстве уточняют, что пожар вспыхнул в трюме, его площадь устанавливается. В тушении пожара задействованы более 20 человек и семь единиц техники. Пострадавших нет, так как команды на борту во время возникновения пожара не было. По предварительной версии, к пожару могли привести сварочные работы.Ранее во Владивостоке загорелось судно у причала. Пожар возник в одной из кают и распространился на площадь более 70 квадратных метров. Огонь был оперативно локализован, никто не пострадал.