Экс-солистка группы ВИА Гра вышла на красную ковровую дорожку Каннского фестиваля в платье с
экстремальным декольте. Альбина Джанабаева выложила снимки на своей странице в Instagram.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" вышла на красную ковровую дорожку Каннского фестиваля в платье с
экстремальным декольте. Альбина Джанабаева выложила снимки на своей странице в Instagram.
Супруга продюсера
Валерия Меладзе выбрала роскошное
платье алого цвета, выгодно подчеркнувшее все достоинства ее фигуры, особенно –
грудь. Наряд привлек всеобщее внимание.
"В дни Каннского фестиваля,
каждый гость, вышедший на дорожку, чувствует себя звездой… Красивый праздник,
красивые люди, искусство, кино...", – написала 40-летняя Альбина
Джанабаева. Пользователи соцсети восхитились отменному вкусу певицы.
"Это платье прекрасно на вас смотрится, как
всегда замечательно выглядите!!!", "Великолепна, как всегда!", "Шикарная", "Великолепная,
яркая, сексуальная, очень красивая!", – прокомментировали фото артистки
поклонники. Однако нашлись и хейтеры, которые посчитали, что наряд слишком откровенен.
"Мать, выкормившая двоих детей, уже имеет право не оголять свою обвисшую грудь!
Не позорьтесь", – оставил резкий отзыв один из фолловеров.
Ранее рассказала в своем микроблоге, что ее поездка чуть не сорвалась по
вине безответственного стилиста. "Пригласили поработать (не бесплатно) —
собрать на дорожку! Но молчать не стану! Кому интересна личность – напишу в
директ вам!", – поделилась звезда.
Также
отметила, что в итоге собралась на фестиваль сама, без помощи
профессионала. "Сейчас все устремились к сотрудничеству с раскрученными
блоггерами, в погоне за цифрами, а репутация, а деловое отношение, а честь и
совесть,– неужели эти ценности перестали существовать?! Я хочу призвать всех к
порядочному отношению!.. Собралась сама! И все будет прекрасно!", – заявила
певица.