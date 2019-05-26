Экс-солистка группы ВИА Гра вышла на красную ковровую дорожку Каннского фестиваля в платье с экстремальным декольте. Альбина Джанабаева выложила снимки на своей странице в Instagram.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" вышла на красную ковровую дорожку Каннского фестиваля в платье сэкстремальным декольте. Альбина Джанабаева выложила снимки на своей странице в Instagram.Супруга продюсераВалерия Меладзе выбрала роскошноеплатье алого цвета, выгодно подчеркнувшее все достоинства ее фигуры, особенно –грудь. Наряд привлек всеобщее внимание."В дни Каннского фестиваля,каждый гость, вышедший на дорожку, чувствует себя звездой… Красивый праздник,красивые люди, искусство, кино...", – написала 40-летняя АльбинаДжанабаева. Пользователи соцсети восхитились отменному вкусу певицы."Это платье прекрасно на вас смотрится, каквсегда замечательно выглядите!!!", "Великолепна, как всегда!", "Шикарная", "Великолепная,яркая, сексуальная, очень красивая!", – прокомментировали фото артисткипоклонники. Однако нашлись и хейтеры, которые посчитали, что наряд слишком откровенен."Мать, выкормившая двоих детей, уже имеет право не оголять свою обвисшую грудь!Не позорьтесь", – оставил резкий отзыв один из фолловеров.Ранее рассказала в своем микроблоге, что ее поездка чуть не сорвалась повине безответственного стилиста. "Пригласили поработать (не бесплатно) —собрать на дорожку! Но молчать не стану! Кому интересна личность – напишу вдирект вам!", – поделилась звезда.Такжеотметила, что в итоге собралась на фестиваль сама, без помощипрофессионала. "Сейчас все устремились к сотрудничеству с раскрученнымиблоггерами, в погоне за цифрами, а репутация, а деловое отношение, а честь исовесть,– неужели эти ценности перестали существовать?! Я хочу призвать всех кпорядочному отношению!.. Собралась сама! И все будет прекрасно!", – заявилапевица.