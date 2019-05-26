Телеведущий Владимир Соловьев встретился с приехавшим в Москву активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, ранее обещавшим дать ему леща. Говорили, по его словам, довольно долго и без рукоприкладства.

Телеведущий Владимир Соловьев встретился с приехавшим в Москву активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, ранее обещавшим дать ему "леща". Перед этим Соловьев в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести FM" назвал противников строительства православного храма в сквере в центре Екатеринбурга "одержимыми" и "абсолютными бесами"."Сели-поговорили", — рассказал Соловьев РБК. Говорили, по его словам, довольно долго и без рукоприкладства. Телеведущий рассказал, что показал Дербеневу конкретные фото и видео тех, кого он считает бесами. Реакция собеседника, по его словам, была разной, однако Дербенев "согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными".По словам Соловьева, полностью текста его выступления уральский активист не видел, слышал лишь вырванные из контекста фразы. "Оставляю ему право первого пера, чтобы он осмыслил, написал итоги разговора", — отметил телеведущий."Встретились. Все ok", — написал в "Фейсбуке" сам Дербенев. Текст о встрече он, по его словам, пока "исправляет на ошибки, чтобы их ни в нем, ни в жизни не было".