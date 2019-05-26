23 мая в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Президент Владимир Путин вручил ордена и медали выдающимся россиянам и иностранным гражданам.

23 мая в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Президент Владимир Путин вручил ордена и медали выдающимся россиянам и иностранным гражданам. Подробности этой церемонии — в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Из наградных футляров 23 мая в Кремле складывались праздничные стены. Уж сколько раз бывали церемонии вручения госнаград, но все равно каждая — особенная с особенными приготовлениями.На входе в первый корпус Кремля тем временем выстроилась – бывает и такое – небольшая очередь, где каждый – человек с именем.Николай Цискаридзе, ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, рассказывает, что получает первую награду за руководящую деятельность.- То есть с менеджментом в театрах все не так плохо, как вы всегда говорите?- Ну, с моим приходом, конечно, стало лучше, — смеется Цискаридзе.Народный артист РФ Сергей Маковецкий говорит, что свое дело нужно делать честно и добросовестно.Под зонтом в здание быстрым шагом входит Валентина Матвиенко. Среди всех наград именно ее выделяется особо – и размерами, и красотой, и статусом. "Я так никогда не волновалась за всю свою жизнь, говорю это совершенно искренне", — подчеркивает Матвиенко.Джанни Инфантино бывал в Кремле и даже играл здесь в футбол с Путиным, но для главы ФИФА еще один важнейший повод снова приехать в Москву – вручение Ордена Дружбы. "Я даже не знаю, когда у меня было больше эмоций, когда я играл в футбол с президентом или сейчас, на награждении", — говорит Инфантино.Первым делом помощник президента Левитин подсказывает главе ФИФА, где находится трибуна для награжденных. Сразу ясно: Инфантино что-то задумал. Но то еще впереди.Шеф протокола Бориса Ельцина Владимир Шевченко знает в Кремле каждый миллиметр. Знаменитая фраза "Не так сели" сопровождает его всю жизнь.Журналист Маргарита Симоньян как истинный репортер снимала самые интересные моменты церемонии. В ожидании ее начала Николай Цискаридзе пританцовывал, ну, когда еще он сможет позволить себе такое в Кремле. Танец, впрочем, вскоре пришлось прекратить — в зал вошел президент. Вручение государственных наград стартовало.Путин отметил "предельную ответственность" Валентины Матвиенко, подчеркнул, что это в ее "сильном и ярком характере". "Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации. За выдающиеся заслуги перед Родиной Валентина Ивановна удостоена одной из высших наград России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного", — заявил глава государства.Невозможно не заметить, насколько действительно важен этот момент для Матвиенко. "Не передать чувство огромного волнения внутреннего и такого огромного самокопания", — говорит он.Ректор МГУ Виктор Садовничий пытался показать всем свой галстук с числом Пи, накрытый после награждения лентой ордена.Тысячи спасенных жизней насчитывает центр имени Димы Рогачева под руководством Александра Румянцева. После запуска центра удалось окончательно отстроить систему быстрой помощи детям.Галочка за галочкой – диктор церемонии помечает у себя в документах, кого он уже объявил. Знаками с музыкантами обменивается дирижер президентского оркестра, каждый означает специальную фанфару.Оркестр играет "Погоду в доме". "Я ожидала, что именно это произведение они сыграют. Ну что поделать, визитная карточка", — говорит исполнительница этой песни, народная артистка РФ Лариса Долина.Своей визитной карточкой глава ФИФА сделал все новые и новые фразы, выученные на русском. Тут и выяснилось, почему он интересовался расположением трибуны: сказал оттуда то, что потом с удовольствием повторял снова и снова: "Слава России!".Потом они отдельно переговорили с Путиным. А мы спросили: так, может, еще один чемпионат в России? "Возможно, посмотрим. Но мы только что провели лучший чемпионат, очень сложно сделать лучше! И это только начало нашего сотрудничества", — подчеркнул Инфантино."И доктора, и преподаватели, и производственники, и спортсмены, представители различных видов искусств. И все мы – одна большая непобедимая команда. А с иностранными участниками, которые украшают нашу команду, она становится еще и такой привлекательной, как выглядит сегодня. Большое вам спасибо за вашу работу!" – сказал президент.На подносах выносят шампанское, для Путина – отдельный бокал. Поздравление с шампанским – традиция. Гости продолжили праздновать, Путин пошел работать.