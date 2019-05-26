Житель г. Троицка за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья...

Участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы был выявлен факт постановки на учет иностранных граждан.Полицейскими установлено, что 34-летний житель г. Троицка за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999) 010-51-79