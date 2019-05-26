Турецкий клуб Фенербахче в предстоящее трансферное окно намерен приобрести нападающего московского Спартака Зе Луиша. Летом боссы стамбульского клуба готовы раскошелиться на форварда красно-белых и заплатить за него 15 миллионов евро.

Турецкий клуб "Фенербахче" в предстоящее трансферное окно намерен приобрести нападающего московского "Спартака" Зе Луиша. Летом боссы стамбульского клуба готовы раскошелиться на форварда "красно-белых" и заплатить за него 15 миллионов евро.Именно такую сумму требует за своего ведущего форварда руководство спартаковцев. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Aksam, "Фенер" ради уроженца Кабо-Верде готов продать своего хавбека Элифом Элмасом, чтобы набрать необходимые 15 миллионов евро.Впрочем, если у "Фенербахче" не получится приобрести Луиша, то внимание его боссов переключится на нападающего мадридского "Атлетико" Николу Калинича.Напомним, что помимо "Фенербахче" на Зе Луиша также претендует еще один стамбульский клуб – "Галатасарай".